Над окупованою Горлівкою запустили український прапор (відео)

Український прапор здійнявся в небо за допомогою наповнених гелієм повітряних кульок жовтого та синього кольорів.

У небо над окупованою Горлівкою на Донбасі у середу, 9 травня, українські патріоти запустили прапор України.

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Національний український стяг розміром 10х6 метрів запустили над територією окупованої Горлівки волонтери, військовослужбовці Об’єднаних сил, мешканці та школярі Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

Український прапор здійнявся в небо за допомогою наповнених гелієм повітряних кульок жовтого та синього кольорів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в п'ятницю, 20 квітня, в Донецьку невідомі патріоти вивісили на недобудові в центрі міста синьо-жовтий прапор України та червоно-чорний прапор УПА.