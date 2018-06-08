Що відбудеться після зміни ватажка "ДНР": експерт дав прогноз
13:29, 08 червня 2018Війна
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Після інформації в ЗМІ про зміну ватажка "ДНР" експерт дав прогноз, що зміниться, якщо це станеться.
Олександр Захарченко / REUTERS
У разі приходу до "влади" в угрупованні "ДНР" так званого голови "Народної ради "республіки" Дениса Пушиліна "політика" терористів щодо України ніяк не зміниться.
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Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".
"Ще діяльністю, яка була пов'язана з мінською групою, Пушилін показав себе слухняним ретранслятором меседжів з Кремля. Тому не варто очікувати ніяких змін", - наголосив Тимчук.
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилися дані про зміну ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка на Дениса Пушиліна. За деякими даними, рішення про це вже прийнято "відповідними інстанціями".
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