З Донецької фільтрувальної станції вирішили вивезти запаси хлору через обстріли

З 11 червня планується забезпечення людей питною водою силами ДСНС.

З Донецької фільтрувальної станції вирішили вивезти запаси хлору через регулярні обстріли з боку контрольованих Росією бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

«Через обстріли ДФС вирішено вивезти з неї запаси хлору (4 т). Персонал станції також виведено», - інформує МТОТ.

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Зазначається, що разову подачу води з резервуарів для жителів Авдіївки заплановано на 8:00 у неділю, 10 червня.

З 11 червня планується забезпечення людей питною водою силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня стало відомо, що Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено. На офіційному сайті КП «Компанія «Вода Донбасу»» повідомлялося, що узгоджувалася можливість вивезення зі станції персоналу, який там перебував уже дві доби поспіль.

Сьогодні, 8 червня, під час брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що персонал Донецької фільтрувальної станції покинув станцію після того, як її було знеструмлено.

Також вранці МТОТ повідомило, що у зв'язку з знеструмленням Донецької фільтрувальної станції без води залишились м. Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкине Ясинуватського р-ну, але заходи із забезпечення водою були вжиті напередодні.