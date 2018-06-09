Рішення прийнято у зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції.

В Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Рішення прийнято у зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС),

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

У міністерстві підкреслили, що всі інші об'єкти газо-, водо - і електропостачання в Донецькій і Луганській областях працюють у штатному режимі.

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Раніше повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена.

Донецька фільтрувальна станція, розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель або устаткування внаслідок попадання снарядів. ДФС забезпечує водою населені пункти по обидві сторони від лінії розмежування: Авдіївка (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. чоловік.