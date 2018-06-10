Сьогодні бойовики сім разів порушили перемир'я на Донбасі - штаб ООС

20:02, 10 червня 2018
Війна
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За поточну добу втрат наших військ немає / фото Міністерство оборони України

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці в Facebook.

"Протягом поточної доби, 10 червня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Противник 7 разів порушував режим припинення вогню. Свою активність бойовики виявляли переважно на донецькому напрямку", – йдеться у звіті.

Як зазначається, стрілецька зброя і гранатомети застосовувалися по українським захисникам в районах населених пунктів Орехово (Луганська область), Зайцево, Мар'їнка, Верхньоторецьке (на донецькому напрямку), а також Лебединське і Водяне неподалік Маріуполя.

"За поточну добу втрат наших військ немає. Втрати противника уточнюються", – відзначили в штабі ООС.

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Теги: #день в АТО