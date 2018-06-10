Журналіст назвав імена кандидатів на посаду нового ватажка "ДНР"

Журналіст повідомив, що наразі називаються три кандидатури - Пушилин, Ходаковський і Бобков.

В якості спадкоємців ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко розглядаються три кандидатури – Денис Пушилин, Олександр Ходаковський та Олександр Бобков.

Читайте такожРішення вже прийнято: ЗМІ назвали ім'я нового ватажка "ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що разом зі зміщенням Захарченка «полетить голова» і його найближчого соратника Тимофєєва (Ташкента). У травні був відсторонений від кураторства над «ЛДНР» Владислав Сурков. А оскільки Захарченко є його ставлеником, то йому теж пророкують швидке падіння.

«В якості спадкоємців називаються три кандидатури - Пушилин, Ходаковський і Бобков. Останній - колишній народний депутат-регіонал, з якого в 2014 році все і починалося. Захарченко і Ташкент спочатку діяли в Донецьку як люди Бобкова і захоплювали Донецьку міськраду за його наказом, отже Бобков може по праву вважатися їх хрещеним батьком», – пише Казанський.

Журналіст підкреслив, що в своєму останньому інтерв'ю Путін порівняв Донбас з Чечнею і запропонував Україні інтегрувати ОРДЛО за чеченським сценарієм. «Рівно цю ж думку у своїх інтерв'ю зазвичай повторює і Бобков. Видно, вже уявив себе "донецьким Кадировим", – вважає Казанський.

«Допускати реалізації цього сценарію, зрозуміло, не можна. Ніякої «української Чечні» нам, звичайно, не потрібно. До речі, треба буде простежити, хто в Україні підхопить цю кремлівську методичку», – додав він.