Доба на Донбасі: бойовики намагалися послабити оборону українських підрозділів і зазнали втрат

Станом на ранок 11 червня втрат серед українських військовослужбовців немає. У терористів - один знищений та троє поранених.

Упродовж минулої доби, 10 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник вкотре, не дотримуючись Мінських домовленостей, намагався послабити оборону українських підрозділів на окремих напрямках.

Російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів - із застосуванням важкого озброєння – 120 та 82-мм мінометів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

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На Луганщині найбільш активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На Донецькому напрямку підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне. Адекватну відповідь ворог отримав на Маріупольському напрямку – поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединське.

Під час бойових дій троє українських захисників отримали поранення - їх невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує.

"В результаті ведення активної оборони, за даними розвідки, 1 окупант знищений та 3 поранені", - йдеться у повідомленні.

Вночі поточної доби, 11 червня, в районі населеного пункту Новотошківське противник застосував заборонені міжнародними домовленостями 122-мм артилерійські системи, наражаючи на небезпеку мирних мешканців найближчих населених пунктів.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км та закріпилися на нових позиціях у районі Новотошківки Луганської області.