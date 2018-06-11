Українські військові просунулися до 1 км на Донбасі та закріпилися на нових позиціях - волонтер

За словами волонтера, ситуація поблизу Новотошківки важка, але контрольована.

Терористи криють позиції 53-ї бригади у районі селища Новотошківка Луганської області. Так, працюють міномети 82-і і 120-і, артилерія 122-го калібру, противник підтягнув танки.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. За його словами, "Джавеліни" не завадили б, але 53-я бригада поки обходиться без них.

"Сепарам дуже не подобається, що невідома "третя сила" під їхнім носом скорочує потихеньку дистанцію. Знову просунулася до 1 км вперед й закріпилася на нових позиціях", - зазначив Мисягін.

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, український снайпер у районі Кримського ліквідував командира "народної міліції ЛНР".