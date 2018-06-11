"Приїхав захищати від "укрфашистів": на Донбасі "засвітився" черговий російський військовий (відео)

Терорист, який представився Олегом, заявив, що приїхав на Донбас "добровольцем".

На Донбасі помітили чергового російського військового, який воює на боці терористів.

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Відео з військовим РФ опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст і блогер Олександр Тверський.

"Олег приїхав з Росії захищати Донбас, у нього в Харкові бабуся і родичі, а в голові телевізійна "вата", - йдеться у його повідомленні.

Раніше стало відомо про втрати в лавах бойовиків "ДНР" і російських найманців на Донбасі. Також щодня є поранені. Інформацію про це "злив" російський терорист Олександр Бородай.