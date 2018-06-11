"Приїхав захищати від "укрфашистів": на Донбасі "засвітився" черговий російський військовий (відео)
10:13, 11 червня 2018Війна
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Терорист, який представився Олегом, заявив, що приїхав на Донбас "добровольцем".
Терорист каже, що приїхав на Донбас "за покликом серця" / Скріншот
На Донбасі помітили чергового російського військового, який воює на боці терористів.
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Відео з військовим РФ опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст і блогер Олександр Тверський.
"Олег приїхав з Росії захищати Донбас, у нього в Харкові бабуся і родичі, а в голові телевізійна "вата", - йдеться у його повідомленні.
Раніше стало відомо про втрати в лавах бойовиків "ДНР" і російських найманців на Донбасі. Також щодня є поранені. Інформацію про це "злив" російський терорист Олександр Бородай.
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