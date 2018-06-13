Генерал розповів про "єдине, що стримує" Путіна від великої війни з Україною

За оцінкою генерала, Путін після 18 років «царювання» хоче увійти в історію не тільки завойовником земель, але й миротворцем.

Єдине, що стримує російського лідера Володимира Путіна від великої війни з Україною – це великі втрати, несумісні з його нібито перемогами.

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Таку думку висловив у своїй колонці на сайті «Апостроф» екс-заступник глави Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його оцінкою, Путін після 18 років «царювання» хоче увійти в історію не тільки завойовником земель, але й миротворцем.

«До того ж, у нього є амбіції стати одним із визнаних світових лідерів. До Обами він чотири рази просився, бігав за ним з тарілкою в Австралії. Щоб змінити ситуацію, Путін затіяв війну в Сирії: щоб знову увійти в світову владу і отримати доступ до нафти і газу в регіоні. І він домігся цього військовим способом», – зазначив генерал.