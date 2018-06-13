Генерал розповів про розміщення Росією ядерної зброї на кордоні з Україною
02:31, 13 червня 2018Війна
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Генерал нагадав, що після анексії Криму Путін заявив про готовність застосувати тактичну ядерну зброю.
Росія зосередила на кордоні 4 ракетні бригади "Іскандерів" / фото defence.ru
До кордону з Україною президент Росії Володимир Путін підтягнув чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками.
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Про це у своїй колонці написав екс-заступник глави Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає «Апостроф».
"Якщо взяти сектор безпеки, то росіянам, звичайно ж, простіше. У нас у ЗСУ є чотири оперативних командування, а росіяни зосередили чотири армії. І порівняйте військовий потенціал нашого оперативного командування і їхніх армій. Вони тільки на нашому кордоні зосередили чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками. І Путін після анексії Криму сказав, що вони були готові застосувати тактичну ядерну зброю", - переконаний генерал.
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