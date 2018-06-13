ЗСУ знищили броньовану машину бойовиків на Донбасі, за добу терористи зазнали значних втрат

Терористи зазнають значних втрат на Донбасі: за добу п'ятьох ліквідовано та чотирьох поранено. Крім того, ЗСУ знищили бойову броньовану машину противника.

Упродовж минулої доби, 12 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою, інтенсивність боїв залишалась на попередньому рівні.

Російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціях українських військових, з них 9 разів застосовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм, йдеться у повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил.

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З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції.

"Під час бойових дій минулої доби 1 український військовослужбовець загинув", - йдеться у повідомленні ООС.

За даними розвідки, вчора ввечері була знищена бойова броньована машина противника. Загалом за добу 5 окупантів було знищено та 4 поранено.

Сьогодні, упродовж ночі 13 червня, ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував озброєння заборонене Мінськими домовленостями поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Під час бою було поранено двох наших військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, трьох тяжко поранених бійців із зони бойових дій доправили до Дніпра протягом вихідних, 9-10 червня. Всі нині перебувають у реанімації лікарні імені Мечникова.