Усі у вкрай тяжкому стані: до лікарні Дніпра доставили трьох бійців ЗСУ (відео)

Найтяжчий з військовослужбовців – 23-річний сапер Олександр.

Трьох тяжко поранених бійців із зони бойових дій доправили до Дніпра протягом вихідних, 9-10 червня. Всі нині перебувають у реанімації лікарні імені Мечникова.

У 31-річного бійця кульове поранення ніг, перебиті артерії та велика крововтрата. У 55-річного армійця мінно-вибухові ураження. Уламками йому відтяло пальці рук, крім того, є черепно-мозкова травма, передає 5 канал.

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Найтяжчий з військовослужбовців – 23-річний сапер Олександр. Він натрапив на ворожу міну-пастку при розмінуванні дороги. У бійця поранення голови, опік обличчя та шиї. Також в оці залишається уламок, після стабілізації стану його видалятимуть офтальмологи.

"Я концентрував увагу на міні, яку бачив, і виходить, що зачепив невідомий предмет. Він розірвався в мене під ногами. Я, чесно кажучи, не зрозумів, як стався цей вибух", – пояснив травмований військовослужбовець Олександр.

Як зауважив головний лікар дніпровської лікарні Сергій Риженко, всі троє бійців – у тяжкому стані.

"Всі троє вкрай тяжкі. Зараз проявляються елементи свідомості і вони почали говорити. При надходженні тяжкість була в усіх однакова – критична", – пояснив лікар.

Раніше у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова помер військовослужбовець, який врятував під час артобстрілу на Донбасі свою доньку.