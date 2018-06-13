Маріуполь сьогодні відзначає четверту річницю звільнення від окупантів (відео)

У звільненні міста брали участь батальйони «Азов» та «Дніпро», підрозділи Нацгвардії та спецназ МВС.

Місто Маріуполь Донецької області сьогодні святкує четверту річницю звільнення від бойовиків «ДНР». Основні святкові заходи у місті мають відбутись на вихідних.

Читайте також"На Україну тиснуть комплексно": експерт пояснив, навіщо РФ нагнала військові кораблі в Азовське море

Як нагадують у сюжеті ТСН, саме 13 червня 2014 року українські бійці видворили з міста бойовиків. Операцію провели блискавично та якісно, знищивши основні опорні пункти ворога та відновивши контроль над органами влади.

У звільненні міста брали участь батальйони «Азов» та «Дніпро», підрозділи Нацгвардії та спецназ МВС.

Зазначається, що повернення стратегічно важливого населеного пункту не дозволило російським найманцям прокласти пряму дорогу до анексованого Криму.

Раніше міжнародна група розслідувачів Bellingcat оприлюднила своє нове дослідження, в якому встановила особи російських офіцерів, причетних до артилерійського удару по місту Маріуполю 24 січня 2015 року.

Тоді російські гібридні сили з окупованої частини Донецької області обстріляли східні околиці міста з «Градів». Внаслідок обстрілу загинули 30 жителів міста, ще 118 людей були поранені.