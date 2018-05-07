Bellingcat встановила імена військових РФ, причетних до обстрілу Маріуполя у 2015 році (фото)

16:17, 07 травня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat оприлюднила своє нове дослідження, в якому встановила особи російських офіцерів, причетних до артилерійського удару по місту Маріуполю 24 січня 2015 року.

Про це йдеться на сайті Bellingcat.

Також вони встановили особи українських і російських бойовиків, причетних до того обстрілу, внаслідок якого загинули принаймні 30 мирних мешканців і понад 100 були поранені.

Зокрема, за даними групи розслідувачів, безпосередню участь в обстрілі брали дев’ять російських офіцерів, серед них генерал, двоє полковників і троє підполковників. Крім того, ще двоє російських генералів причетні до обстрілу опосередковано: вони брали участь у відборі і призначенні російських артилерійських спеціалістів на керівні посади в російських гібридних силах на сході України.

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Як встановили також активісти, за день до обстрілу Маріуполя з Росії до України переправили дві батареї ракетних систем залпового вогню, вранці 24 січня 2015 року їх розгорнули біля села Безіменного, а після обстрілу Маріуполя й околиць повернули назад до Росії.

За словами активістів, їхнє нинішнє дослідження вперше детально висвітлює роль регулярних російських військових частин, а також безпосередню командну роль чинних російських офіцерів у перебігу операції обстрілу Маріуполя.

Розслідувачі оприлюднили наразі імена виявлених ними причетних до обстрілу, детально перебіг свого дослідження обіцяють опублікувати пізніше цього тижня.

Генерал-майор Степан Степанович Ярощук

Генерал-майор Степан Степанович Ярощук / фото Bellingcat

Олександр Іожефовіч Цаплюк, позивний «Горець»

Олександр Іожефовіч Цаплюк, позивний «Горець» / фото Bellingcat

Олександр Анатолійович Муратов

Олександр Анатолійович Муратов / фото Bellingcat

Максим Володимирович Власов, позивний «Югра»

Максим Володимирович Власов, позивний «Югра» / фото Bellingcat

Сергій Сергійович Юрченко, позивний «Воронеж»Сергій Сергійович Юрченко, позивний «Воронеж» / фото Bellingcat

Олександр Валерійович Грунчєв, позивний «Терек»

Олександр Валерійович Грунчєв, позивний «Терек» / фото Bellingcat

Полковник Олег Леаргієвич Кувшинов

Полковник Олег Леаргієвич Кувшинов / фото Bellingcat

Генерал-майор Дмитро Миколайович Клименко

Генерал-майор Дмитро Миколайович Клименко / фото Bellingcat

Полковник Сергій Іванович Лісай

Полковник Сергій Іванович Лісай / фото Bellingcat

Олександр Михайлович Євтоді, позивний «Попіл»

Олександр Михайлович Євтоді, позивний «Попіл» / фото Bellingcat

Граір Мануковіч Єгіазарян, позивний «Шрам»

Граір Мануковіч Єгіазарян, позивний «Шрам» / фото Bellingcat

24 січня 2015 року російські гібридні сили з окупованої частини Донецької області обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 жителів міста, ще 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків; загалом повністю або частково були зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.

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Теги: #Bellingcat#російські війська в Україні#Обстріл Маріуполя 24 січня 2015