Bellingcat встановила імена військових РФ, причетних до обстрілу Маріуполя у 2015 році (фото)

Також вони встановили особи українських і російських бойовиків, причетних до того обстрілу.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat оприлюднила своє нове дослідження, в якому встановила особи російських офіцерів, причетних до артилерійського удару по місту Маріуполю 24 січня 2015 року.

Про це йдеться на сайті Bellingcat.

Також вони встановили особи українських і російських бойовиків, причетних до того обстрілу, внаслідок якого загинули принаймні 30 мирних мешканців і понад 100 були поранені.

Зокрема, за даними групи розслідувачів, безпосередню участь в обстрілі брали дев’ять російських офіцерів, серед них генерал, двоє полковників і троє підполковників. Крім того, ще двоє російських генералів причетні до обстрілу опосередковано: вони брали участь у відборі і призначенні російських артилерійських спеціалістів на керівні посади в російських гібридних силах на сході України.

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Як встановили також активісти, за день до обстрілу Маріуполя з Росії до України переправили дві батареї ракетних систем залпового вогню, вранці 24 січня 2015 року їх розгорнули біля села Безіменного, а після обстрілу Маріуполя й околиць повернули назад до Росії.

За словами активістів, їхнє нинішнє дослідження вперше детально висвітлює роль регулярних російських військових частин, а також безпосередню командну роль чинних російських офіцерів у перебігу операції обстрілу Маріуполя.

Розслідувачі оприлюднили наразі імена виявлених ними причетних до обстрілу, детально перебіг свого дослідження обіцяють опублікувати пізніше цього тижня.

Генерал-майор Степан Степанович Ярощук

Олександр Іожефовіч Цаплюк, позивний «Горець»

Олександр Анатолійович Муратов

Максим Володимирович Власов, позивний «Югра»

Сергій Сергійович Юрченко, позивний «Воронеж»

Олександр Валерійович Грунчєв, позивний «Терек»

Полковник Олег Леаргієвич Кувшинов

Генерал-майор Дмитро Миколайович Клименко

Полковник Сергій Іванович Лісай

Олександр Михайлович Євтоді, позивний «Попіл»

Граір Мануковіч Єгіазарян, позивний «Шрам»

24 січня 2015 року російські гібридні сили з окупованої частини Донецької області обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 жителів міста, ще 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків; загалом повністю або частково були зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.