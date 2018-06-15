Дипломати США нагадали Росії про грубе порушення "Мінська" – захоплення території біля ДФС

Згідно з Мінськими домовленостями, Донецька фільтрувальна станція знаходиться на території, яка контролюється українським урядом.

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає Російську Федерацію та контрольованих нею бойовиків на Донбасі відвести сили від Донецької фільтрувальної станції, як це передбачено Мінським меморандумом від вересня 2014 року.

Про це сьогодні заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляє американська місія при ОБСЄ на своєму сайті.

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"Розведення сил з району довкола станції зменшило би напруження. Однак, треба нагадати, що керовані Росією сили першими порушили погоджені межі лінії розмежування і просунули свої сили до станції, попри угоду про лінію розмежування від вересня 2014 року", - заявив Кемієн.

"До сьогоднішнього дня керовані Росією сили залишаються на українській стороні цієї лінії", - додав дипломат.

"Якщо Росія справді підтримує розведення сил від станції, як про це вона неодноразово заявляла на цій Раді, тоді вона має відвести свої сили за межі погодженої у вересні 2014 року лінії", - наголосив Кемієн.

"Росія і сили, які вона озброює, здійснює керування та воює на їх боці, не повинні отримати винагороду за захоплення території біля станції через неповагу до лінії розмежування, визначену у Мінському меморандумі", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 червня через обстріл ДФС було вкотре знеструмлено. У зв'язку із знеструмленням станції без води залишилися м. Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкине Ясинуватського району.

5 червня компанія «Вода Донбасу» через постійні обстріли з боку бойовиків погрожувала зупинити фільтрувальну станцію.

9 червня електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено.

13 червня українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську закликала Російську Федерацію припинити здійснювати озброєні напади та обстріли на Донецьку фільтрувальну станцію.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція, розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок влучення снарядів. ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.