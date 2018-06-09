Наразі ведуться підготовчі роботи до запуску фільтрувальної станції в роботу. До ранку буде відновлено водопостачання Авдіївки.

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено сьогодні о 13.45.

Про це повідомляється на сайті компанії «Вода Донбасу». «Сьогодні о 13.45 відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції. наразі ведуться підготовчі роботи до запуску фільтрувальної станції в роботу», - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook написав, що до ранку буде відновлено водопостачання Авдіївки.

«Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. Зараз запускають насоси. До ранку, якщо збережеться режим тиші, Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть з водою», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 6 червня через обстріл ДФС було вкотре знеструмлено. У зв'язку із знеструмленням станції без води залишилися м. Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкине Ясинуватського району.

5 червня компанія «Вода Донбасу» через постійні обстріли бойовиків погрожувала зупинити фільтрувальну станцію.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція, розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок влучення снарядів.

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.