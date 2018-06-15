На Донбасі тривають інтенсивні бої: двоє військових загинули, шістьох поранено

За даними розвідки, упродовж 14 червня, 12 окупантів було знищено та 10 поранено. Бойовики прицільно обстрілюють позиції військових.

Упродовж минулої доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.

"Російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, з яких 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм та 5 разів артилерію калібру 122мм. На Луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНазвано ім'я ще одного бійця, загиблого на Донбасі минулої доби

За даними розвідки, упродовж 14 червня, 12 окупантів було знищено та 10 поранено.

Раніше повідомлялося, що волонтери благодійної організації «Повернись живим» оприлюднили відео знищення українськими військовими позицій бойовиків. Удар здійснено військовослужбовцями 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.