Волонтери показали відео ефектного знищення позицій бойовиків на Донбасі "всього за 15 хвилин"

02:59, 15 червня 2018
Війна
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Знищені бліндажі та техніка бойовиків / скріншот

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Відповідне відео оприлюднене на сторінці організації у Facebook.

«Декілька днів підготовки, інтенсивних тренувань і всього за 15 хвилин роботи розвідників у ворога знищені бліндажі, підбиті дві одиниці техніки, а самі бойовики хаотично тікають, надовго втрачаючи бажання обстрілювати цивільних», – йдеться в повідомленні.

Судячи з відео, удар здійснено військовими 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

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Теги: #Донбас#бойовики#ЗСУ