Волонтери показали відео ефектного знищення позицій бойовиків на Донбасі "всього за 15 хвилин"
02:59, 15 червня 2018Війна
1193 0
Удар здійснено військовослужбовцями 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
Знищені бліндажі та техніка бойовиків / скріншот
Волонтери благодійної організації «Повернись живим» оприлюднили відео знищення українськими військовими позицій бойовиків.
Читайте такожПоліція відкрила вогонь по автівці, яка намагалась прорватися через блокпост в районі ООС (фото)
Відповідне відео оприлюднене на сторінці організації у Facebook.
«Декілька днів підготовки, інтенсивних тренувань і всього за 15 хвилин роботи розвідників у ворога знищені бліндажі, підбиті дві одиниці техніки, а самі бойовики хаотично тікають, надовго втрачаючи бажання обстрілювати цивільних», – йдеться в повідомленні.
Судячи з відео, удар здійснено військовими 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter