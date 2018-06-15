Волонтери показали відео ефектного знищення позицій бойовиків на Донбасі "всього за 15 хвилин"

Удар здійснено військовослужбовцями 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Волонтери благодійної організації «Повернись живим» оприлюднили відео знищення українськими військовими позицій бойовиків. Читайте такожПоліція відкрила вогонь по автівці, яка намагалась прорватися через блокпост в районі ООС (фото) Відповідне відео оприлюднене на сторінці організації у Facebook. «Декілька днів підготовки, інтенсивних тренувань і всього за 15 хвилин роботи розвідників у ворога знищені бліндажі, підбиті дві одиниці техніки, а самі бойовики хаотично тікають, надовго втрачаючи бажання обстрілювати цивільних», – йдеться в повідомленні. Судячи з відео, удар здійснено військовими 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

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