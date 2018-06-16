У МТОТ відзвітувались про деокупацію трьох сіл: люди почнуть отримувати пенсії та соцвиплати

Виключення населених пунктів з переліку таких, що розташовані на окупованих територіях, дозволить відновити роботу органів державної влади та місцевого самоврядування.

Уряд затвердив розпорядження «Про внесення змін у додатки 1 і 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 р. №1085», згідно з яким розширено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ), мова йде про с. Новоолександрівка Попаснянського р-ну Луганської обл. та селища Донецької обл.: Гладосове (Микитівський р-н поблизу Горлівки) та Травневе (Бахмутський р-н).

«Виключення цих населених пунктів з переліку таких, що розташовані на окупованих територіях, дозволить відновити роботу органів державної влади та місцевого самоврядування, що у свою чергу забезпечить виплату Державою пенсій та соціальних виплат, а також спростить доступ для міжнародної гуманітарної допомоги, відбудови інфраструктури та налагодження мирного життя у всіх сферах», – зазначили у Міністерстві.

Питання щодо розширення переліку населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії розмежування та виключення їх з переліку таких, що знаходяться на окупованих територій неодноразово підіймалося МТОТ впродовж року. «МТОТ й надалі буде працювати з усіма зацікавленими органами виконавчої влади, щодо приведення у відповідність переліку населених пунктів, які вже звільнені та тими що знаходяться на окупованих територіях Донецької та Луганської областей», – додали у відомстві.

Раніше про виключення 3-х населених пунктів зі списку окупованих повідомили ЗМІ з посиланням на відповідне розпорядження уряду.