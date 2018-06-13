Три населені пункти на Донбасі виключили зі списку окупованих (документ)
15:29, 13 червня 2018Війна
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Йдеться про Гладосове, Травневе і Новоолександрівку.
Кабмін виключив три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих / фото mil.gov.ua
Кабінет міністрів України офіційно виключив три населені пункти на Донбасі зі списку окупованих.
Відповідний документ є у розпорядженні РБК-Україна. Таким чином, з переліку непідконтрольних прибрали Гладосове і Травневе в Донецькій області, а також Новоолександрівку Луганської області.
Ці населені пункти включені до списку таких, що розташовані на лінії розмежування.
Те, що українські військові звільнили одразу два села на Світлодарській дузі - Травневе і Гладосове, - стало відомо в листопаді 2017 року.
31 січня повідомлялося, що українські військові просунулися вздовж лінії розмежування на Луганщині на кілька кілометрів і взяли під свій контроль Новоолександрівку.
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