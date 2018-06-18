Український генерал назвав умову, за якої Путін виведе війська з Донбасу

За словами генерала, підтримання конфлікту на Донбасі дорого коштує Кремлю.

Президент Росії Володимир Путін виведе війська з Донбасу, якщо зможе при тому залишитися на території політично.

Про це екс-заступник глави Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "Апострофу".

Генерал вважає, що російський лідер залишив Владислава Суркова, куратора проросійських бойовиків на Донбасі, на посаді свого помічника, оскільки поставив завдання шукати варіанти виходу з України.

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"Тобто вийти з окупованих територій військовим чином, а політично там залишитися. А Сурков - досить розумна людина. Питання лише в тому, куди його розум спрямований і як використовується", - наголосив Романенко.

Так, за його словами, підтримка конфлікту на Донбасі дорого коштує Кремлю.

"Нинішній стан його не влаштовує. Адже він хоче реалізувати на Донбасі таку ж політику, як Росія реалізувала у Чечні: щоб Україна платила гроші Донбасу, а керувати всім цим буде Росія. Він же Кадирову проплачує, якого це влаштовує. А у нас ситуація інша: нас це не влаштує, і ми на це не підемо", - підсумував генерал.

Раніше Романенко заявляв, що єдине, що стримує російського лідера Володимира Путіна від великої війни з Україною – це великі втрати, несумісні з його нібито виграшами.