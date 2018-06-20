Окупанти втрачають підтримку серед молоді: у "ДНР" активно "перевіряють" викладачів – ІС

Відзначається, що в першу чергу перевіряються викладачі, які відвідують підконтрольну Україні територію чи мають там родичів.

В непідконтрольних Україні районах Донецької області представники окупаційної адміністрації активізували заходи із виявлення "потенційно неблагонадійних" викладачів.

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Як повідомляє група «Інформаційне спротив», такі заходи ймовірно пов'язані зі зниженням рівня підтримки окупантів серед учнів і студентів середніх та вищих навчальних закладів в ОРДО.

«Співробітники МДБ ДНР» спільно з представниками «міністерства освіти ДНР» значно активізували заходи із виявлення "потенційно неблагонадійних" викладачів навчальних закладів в окупованих районах Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в першу чергу перевіряються викладачі, які відвідують підконтрольну Україні територію чи мають там родичів.

«Серед педагогів в «ДНР» ходять чутки, що зазначені заходи обумовлені значним зниженням рівня підтримки ватажків окупаційної російської адміністрації і дій РФ ОРДО, особливо серед молоді, а саме – учнів і студентів середніх та вищих навчальних закладів «ДНР», – повідомили в ІС.