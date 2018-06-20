Спостерігачі ОБСЄ: біля Горлівки бойовики перенесли блокпост ближче до лінії розмежування

Бойовики не дозволяють проїзд автобусів у напрямку нового розташування їхнього блокпоста.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що біля окупованій Горлівки в Донецькій області бойовики перенесли ближче до лінії розмежування блокпост.

Про це йдеться у звіті місії станом з 19:30 18 червня до 19:30 19 червня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"17 червня спостерігачі патруля Спеціальної моніторингової місії помітили, що блокпост збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки (непідконтрольна уряду України, в 39 км на північний схід від Донецька) був переміщений на 900 м на північний захід уздовж автодороги T0513, приблизно на 500 м на південний схід від передової позиції збройних формувань, розташованої на цій дорозі", - наголошується в звіті.

У той же час спостерігачі не зафіксували руху транспорту через цей блокпост. "19 червня близько 15 цивільних осіб (чоловіки і жінки у віці 30-60 років) розповіли, що автобусам забороняється проїжджати повз місця, де раніше розташовувався блокпост. Таким чином, мирні жителі змушені пішки долати велику відстань до нового місця розташування блокпости, а також довго чекати прямо під сонцем", - повідомили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше США закликали Росію припинити утиски місії ОБСЄ на Донбасі.