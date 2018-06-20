США звернулися до Росії: припиніть утискати місію ОБСЄ на Донбасі

У Держдепартаменті заявили, що Росія повинна підтримувати зусилля СММ ОБСЄ, а не обмежувати їх.

У Сполучених Штатах Америки закликали Російську Федерацію припинити здійснювати утиски Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

Про це повідомила речник Державного департаменту США Хезер Науерт у мікроблозі Twitter.

"Поплічники Росії знову безвідповідально загострили ситуацію, здійснивши обстріл ракетами класу "земля-повітря" безпілотних літальних апаратів цивільної місії ОБСЄ 9 та 15 червня. Припиніть утискати Спеціальну моніторингову місію. Росія повинна підтримувати СММ та її зусилля щодо забезпечення миру", - завила Науерт.

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В оперативному звіті СММ за 15 червня зазначалося, що в напрямку безпілотних літальних апаратів місії дальнього радіуса дії стріляли та запускали ракети з зенітно-ракетного комплексу.

"15 червня о 5:06 безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії, який пролітав над населеним пунктом Бетманове (колишній Красний Партизан, непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Донецька), зафіксував конденсаційний слід від ракети, балістична траєкторія польоту якої проходила істотно нижче висоти, на якій пролітав БПЛА, з північного сходу", - йшлося у звіті.

"Одразу ж після цього безпілотник виявив зенітно-ракетний комплекс (ЗРК; 9K33 «Оса»), розміщений із порушенням ліній відведення на відстані близько 2 км на північний захід від н. п. Пантелеймонівка (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Донецька) і приблизно за 4 км на північний схід від району польоту БПЛА", - наголошували в СММ.

"Водночас було зафіксовано, як із ЗРК в напрямку безпілотника була випущена друга ракета, балістична траєкторія польоту якої також проходила істотно нижче висоти, на якій пролітав БПЛА. Через близько трьох хвилин безпілотник зафіксував, імовірно, зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), розміщену біля ЗРК, з якої було також здійснено декілька пострілів у напрямку БПЛА. За оцінкою СММ, вогонь вівся по БПЛА, який повернули на базу неушкодженим", - заявляли спостерігачі.