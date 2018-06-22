"Злочин без терміну давності": в InformNapalm розповіли про найбільший страх "зелених чоловічків"

Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm встановило ще 1098 кадрових російських військових, які окупували Крим.

"Зелені чоловічки", які захоплювали український Крим, найбільше бояться ідентифікації.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук.

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За його словами, команда спільноти пишається піврічною роботою над дампом листів одного з начальників продовольчої частини Південного військового округу Росії (його передав Український кіберальянс).

"Ми встановили +1098 кадрових російських військових, які окупували Крим... більше тисячі прізвищ, імен, по батькові з військовими рангами, званнями і посадами, з інформацією про те, де і коли вони скоювали злочин без терміну давності. Це ті ж самі ССовці, яких до сих пір виловлюють, хоча вони вже ледве ходять. Це головне наше викриття", - зазначив Макарук.

Він уточнив, що читає лекції деяким українським спецназівцям про те, як з розумом користуватися соцмережами і електронною поштою, щоб не стати жертвами ворога.

"Давайте назвемо речі своїми іменами: у військових академіях до сих пір не викладають таких спеціальностей, як CEO і SMM. І при цьому ми повинні якось вести інформаційну війну. Вчать військових журналістів, які повинні писати стінгазети за радянським лекалом, проте ніхто не розуміє, що найкраща доля цієї макулатури - стати скатертиною для банки тушонки. Після того, як хлопці її з'їдять, то полізуть у телефон гортати стрічку новин у Facebook", - сказав він.

Макарук підкреслив, що державної політики в галузі виховання CEO і SMM-фахівців немає.

"У нас тільки недавно прийняли закон про Сили спеціальних операцій, в якому нарешті відвели місце інформаційно-психологічним операціям. Тільки недавно схвалили доктрину інформаційної безпеки, де написано, хто і за що відповідає", - підсумував він, уточнивши, що в РФ інформаційна робота нікуди не поділася ще з часів КДБ.