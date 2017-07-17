Збитий MH17: в InformNapalm розповіли про зібрані докази (відео)

Збереглася фото-відеофіксація російського "Бука" у день катастрофи MH17. Про це заявив в ефірі "5 каналу" речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

"Фактаж щодо збиття Боїнга зберігався, наша команда його зберігала. Крім того, не треба забувати, що окрім цих повідомлень, збереглася фото-відеофіксація самого "Бука", який їхав на одну сторону, з бортовим номером, який було видно, а потім різко після цієї трагедія почалася його евакуація. Була фотографія, що декількох ракет вже не вистачало – однієї", – розповів Макарук.

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Розслідувач розповів, що в InformNapalm є повністю зібраний фактаж від початку катастрофи. "Як прибув цей боїнг на територію України. Звідки? Як? – з відкритих джерел ми взяли цю інформацію. Згодом почався аналіз щодо можливих учасників цих подій розгорнутий. І потім одночасно, що Bellingcat, що наша спільнота, ми дослідили фактаж щодо пана Хмурого, який був начальником розвідки "ДНР" на той час і який опікувався процесом доставки і геолокації "Боїнга", – сказав експерт.

В InformNapalm також висловили своє припущення, чому був збитий "Боїнг". "Як завжди, як не дивно це звучало б в ефірі, це якраз "руське авось" і повний безлад у російській армії… Швидше за все, вони зразу подумали, що збили наш Іл", – повідомив Макарук.

Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

В кінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».