Боєць розповів про звірства у російському полоні: відрізали голови, знімали шкіру
Російські найманці жорстоко катували українських полонених, відрізали голови, знімали шкіру та чинили інші важкі злочини.
Про це повідомив екс-боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш, який пройшов російський полон, на спільній прес-конференції з СБУ та МЗС, передає "Українська правда".
Куліш розповів, як потрапив у полон у серпні 2014 року при виході з міста Іловайськ.
"Не всі повернулися з полону. Є випадки відрізання голів тим людям, які на відео були живі, потім вони були обезголовлені. Є випадки знімання шкіри, і багато ще звірств, які можуть підтвердити ті, хто там були", - розповів колишній полонений.
За словами бійця, одному з його побратимів бойовики вирізали серце.
"У 2014 році нашого бійця батальйону "Донбас" російські найманці прив’язали на трос за вантажний автомобіль, тягали на тросові, потім йому вирізали серце, чому є фото- та відеопідтвердження", - розповів Куліш.
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Він додав, що прикладів катувань за ці 4 роки можна наводити багато, і закликав вжити заходів для попередження тортур.
"Людям, які перебувають у катівнях, найважливіше мати підтримку, знати, що їх там не кинуть. Тому прошу вас, наскільки у вас є можливості допомогти у цій проблемі заручників і військовополонених", - підсумував Куліш.
Крім того, Служба безпеки України ідентифікувала багатьох росіян, які вчиняли тортури над українськими заручниками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак .
За його словами, СБУ має докази та інформацію про тортури над українцями, які вчинялися на території Росії. Зокрема йдеться про українських солдатів та офіцерів, незаконно перевезених на територію РФ з Донбасу, до яких застосовувалися тортури і жорстокі допити представниками російських спецслужб.
"У нас є дуже багато задокументованих фактів, коли катування відбувалися на території РФ. Тобто, полонених наших бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило, ФСБ допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас", - повідомив голова СБУ.
"Багатьох з тих, хто катував наших бійців, нами ідентифіковано, і я переконаний, що прийде час і ми зможемо притягнути їх до кримінальної відповідальності. Декого з них ми знаємо за позивними", - наголосив Грицак.