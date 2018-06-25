Боєць розповів про звірства у російському полоні: відрізали голови, знімали шкіру

Голова СБУ переконаний, що причетні до тортур росіяни будуть притягнуті до відповідальності.

Російські найманці жорстоко катували українських полонених, відрізали голови, знімали шкіру та чинили інші важкі злочини.

Про це повідомив екс-боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш, який пройшов російський полон, на спільній прес-конференції з СБУ та МЗС, передає "Українська правда".

Куліш розповів, як потрапив у полон у серпні 2014 року при виході з міста Іловайськ.

"Не всі повернулися з полону. Є випадки відрізання голів тим людям, які на відео були живі, потім вони були обезголовлені. Є випадки знімання шкіри, і багато ще звірств, які можуть підтвердити ті, хто там були", - розповів колишній полонений.

За словами бійця, одному з його побратимів бойовики вирізали серце.

"У 2014 році нашого бійця батальйону "Донбас" російські найманці прив’язали на трос за вантажний автомобіль, тягали на тросові, потім йому вирізали серце, чому є фото- та відеопідтвердження", - розповів Куліш.

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Він додав, що прикладів катувань за ці 4 роки можна наводити багато, і закликав вжити заходів для попередження тортур.

"Людям, які перебувають у катівнях, найважливіше мати підтримку, знати, що їх там не кинуть. Тому прошу вас, наскільки у вас є можливості допомогти у цій проблемі заручників і військовополонених", - підсумував Куліш.

Крім того, Служба безпеки України ідентифікувала багатьох росіян, які вчиняли тортури над українськими заручниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак .

За його словами, СБУ має докази та інформацію про тортури над українцями, які вчинялися на території Росії. Зокрема йдеться про українських солдатів та офіцерів, незаконно перевезених на територію РФ з Донбасу, до яких застосовувалися тортури і жорстокі допити представниками російських спецслужб.

"У нас є дуже багато задокументованих фактів, коли катування відбувалися на території РФ. Тобто, полонених наших бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило, ФСБ допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас", - повідомив голова СБУ.

"Багатьох з тих, хто катував наших бійців, нами ідентифіковано, і я переконаний, що прийде час і ми зможемо притягнути їх до кримінальної відповідальності. Декого з них ми знаємо за позивними", - наголосив Грицак.