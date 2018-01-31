Встановлено убивць чотирьох людей із масового захоронення "ДНР" у Слов’янську

Три роки кропіткої роботи поліції дали результат - оголошено у розшук трьох бойовиків, які у 2014 році катували та вбили чотирьох членів релігійної організації, звинувачуючи їх у "роботі на США".

Молодих чоловіків, членів релігійної організації, терористи викрали, катували та вбили в червні 2014 року. Тіла жертв були знайдені в братській могилі разом з іншими вбитими місцевими мешканцями місяць потому, після звільнення міста від окупації. Співробітники управління карного розшуку поліції Донецької області спільно зі слов’янськими оперативниками встановили особи всіх трьох катів. Завдяки зібраним по крупицях доказам зловмисникам, які ховаються на окупованій території, заочного повідомлено про підозру. Вони оголошені в розшук.

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Як повідомляє поліція Донецької області, масове захоронення людей, вбитих бойовиками, виявили у Слов’янську в липні 2014 року. Серед 14 тіл (12 чоловіки і 2 жінки) рідні упізнали чотирьох служителів місцевої церкви, які були викрадені бойовиками більше місяця тому. Весь цей час близькі не знали, що з ними, та сподівалися, що вони повернуться з полону «ДНР». За інформацією, двоє із загиблих були багатодітними батьками.

Не маючи на початку розслідування жодних зачіпок, поліцейським вдалося майже по годинах відновити останні дні життя закатованих чоловіків в окупованому місті. Складність полягала у тому, аби знайти свідків тих подій - більшість з них були вже або мертві, або у тюрмі, або на території терористичної організації «ДНР». На кропітку оперативну роботу пішли три роки.

Розшуковці з’ясували, що 8 червня близько 11-12 ранку до церкви, де зібралися її прихожани, увірвалися озброєні бойовики та забрали з собою двох братів 1984 та 1990 років народження та двох їх знайомих разом з їхніми автомобілями. Нападники прибули на автівці, яку напередодні «віджали» у одного з вірян.

В машині одного з викрадених чоловіків терористи знайшли гроші в іноземній валюті та під приводом цього оголосили їх «американськими шпигунами». Автомобілі забрали, а полонених помістили у бокс захопленої пожежної частини. Встановлено, що хлопців катували, а на ранок вивезли за місто та розстріляли з автоматів прямо в автівці, яка загорілася. Один чоловік згорів у машині, інші намагалися втекти, сховатися за кущами, але їх добили. Тіла потім були потайки вивезені та закопані в спільній могилі. А в цей час кати взяли у родичів чималу суму викупу «за звільнення бранців».

У пошуках інформації поліцейські підняли справи десятків вже затриманих учасників незаконних збройних формувань, встановили їх зв’язки та опитали всіх, хто міг знати про ті події. Було встановлено, що розстрілювали заручників троє терористів – двоє жителів Слов’янська та один з Макіївки. Під час окупації вони будували укріплення для бойовиків, чергували на блокпостах міста, а також займалися бандитизмом та вбивали людей. Поліція назвала їхні імена - Образцов Олег Володимирович, 1965 р.н., Чернишов Андрій Олександрович, 1963 р.н. та Пушков Євгеній Миколайович, 1979 р.н.

На членів релігійної організації спільників навів саме той, хто до цього відібрав автомобіль у одного зі служителів – «на потреби молодої республіки».

Наразі відомо, що всі вони після звільнення Слов’янська втекли в Донецьк, брали участь у бойових діях та числяться «героями ДНР». Зловмисникам заочно оголошено про підозру відразу за 5 статтями Кримінального кодексу України – 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування), 115 (умисне вбивство), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.4 ст. 187 (розбій).

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі. Крім того, під час роботи над розкриттям злочину поліцейські виявили та затримали чергового бойовика, яких ховався від закону.

"Якщо Ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження або місця можливої появи розшукуваних зловмисників, просимо повідомити до поліції за телефонами: (066)153-49-33 (чергова частина Слов’янського відділу поліції), 102 або 0-800-505-102 (безкоштовно зі всіх телефонів). Конфіденційність гарантована", - говориться у повідомленні поліції.

Як повідомляв УНІАН, тим часом у "ЛДНР" з'явилися "нові донецькі" - відбулася подвійна окупація через "переселенців" з Росії.