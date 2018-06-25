"Третя сила" розбила окупантів на Донбасі: бойовики зазнали втрат - волонтер
22:03, 25 червня 2018Війна
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За словами волонтера, були знищені четверо бойовиків.
Ілюстрація REUTERS
Так звана "третя сила" в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідувала чотирьох терористів.
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мысягин, підкресливши, що це сталося в зоні відповідальності 53-ї бригади на сєвєродонецькому напрямку.
"Добрі та чутливі добу. Вночі в Україні на Луганському напрямку отримали чотири, а ввечері від Уругваю три. В зоні відповідальності 53-ї бригади на Сєвєродонецькому напрямку в районі селищ Кримське, Новотошковка, Жолобок, невідома "Третя сила", невідомим калібром 122 мм, щільно відпрацювала по всіх намічених плановим цілям", – повідомив він.
За словами волонтера, у результаті були знищені четверо бойовиків.
Як повідомляв УНІАН, раніше ВСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі.
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