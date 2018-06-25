ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі - волонтер (відео)

13:20, 25 червня 2018
Війна
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Волонтер розповів про черговий успіх ЗСУ на Донбасі / Скріншот

Потім вони знищили цю позицію бойовиків, пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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Він розповів, що командир бойового розрахунку отримав команду на відкриття вогню у відповідь. "На все про все часу зайняло всього кілька хвилин - і бойова позиція ворога знищена", - зазначив волонтер.

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях в районі Новотошківки Луганської області.

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Теги: #Донбас#знищена позиція бойовиків