ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі - волонтер (відео)

Як написав волонтер, ЗСУ красиво розносять в друзки чергову позицію бойовиків.

Українські військові за допомогою безпілотника визначили, звідки по їхніх позиціях ведеться вогонь.

Потім вони знищили цю позицію бойовиків, пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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Він розповів, що командир бойового розрахунку отримав команду на відкриття вогню у відповідь. "На все про все часу зайняло всього кілька хвилин - і бойова позиція ворога знищена", - зазначив волонтер.

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях в районі Новотошківки Луганської області.