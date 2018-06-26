Доба на Донбасі: бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ООС, є поранений

Бойовики 4 рази використовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Упродовж минулої доби, 25 червня, російські окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі з використанням забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Як повідомили у прес-центрі ООС, внаслідок ворожих обстрілів поранено одного українського військового.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог застосовував 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське та Золоте.

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На Донецькому напрямку противник застосував по захисниках Авдіївки та Крутої Балки 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Під прицільним вогнем перебували також захисники Мар’їнки, Кам’янки та Верхньоторецького.

На Маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював позиціі ООС в районі населених пунктів Лебединське, Гнутове, Широкіне, Павлопіль та Старогнатівка.

"Російські окупаційні війська 24 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, чотири з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомили в прес-службі.

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За даними розвідки, які потребують уточнення, двох бойовиків російських окупаційних військ знищено, трьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по наших захисниках. На Луганському напрямку ворог обстріляв з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі міста Золотого, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку.