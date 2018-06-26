На Донбасі поранено "комбата" бойовиків "ДНР" (фото)

Бойовики "ДНР" просять гроші на лікування пораненого "комбата".

У районі окупованого с. Комінтернове Донецької області був поранений один з комбатів бойовиків "ДНР" Слесарєвський Георгій з позивним "Джордж".

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Як повідомляють ресурси бойовиків, терорист отримав мінно-осколкові травми і сильні поранення ніг, зараз він перебуває у госпіталі. Тепер бойовики збирають гроші на лікування свого "командира".

Про пораненого "комбата" бойовиків написав на своїй сторінці у Facebook і волонтер Юрій Мисягін. "ЗСУ калібром допомогли", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони, 17 травня був ліквідований осетинський найманець Олег Мамієв з позивним "Мамай", командир бригади терористів "П'ятнашки".