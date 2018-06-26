Послухайте це пекло: 7-річний хлопчик похвалився, що допомагає терористам "ДНР" вбивати українців (відео)

Відео з дитиною показав журналіст і вразив мережу пеклом, який вклав "русский мир" в голову хлопчику.

Семирічний хлопчик Микита розповів, як допомагає терористам "ДНР" вбивати українців.

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Відповідне відео розмови, записаної з дитиною, опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Тверський. "Я допомагаю служити, допомагаю у перестрілках. Як українець не вибіг, ми беремо і по ньому "бум" і все. Йому пи*дець", - говорить хлопчик.

"7-річний Микита з "ДНР", але це вже не дитина. Це потенційний вбивця. Людська одиниця. Функція. Послухайте те пекло, яке вклав "русский мир" в його голову. Є у хлопчика майбутнє? Великі сумніви", - йдеться у підписі журналіста під відео.

Як повідомлялося, в районі окупованого с. Комінтернове Донецької області був поранений один з "комбатів" бойовиків "ДНР" Слєсаревський Георгій з позивним "Джордж".