Москва відкинула українську пропозицію щодо спостерігачів ОБСЄ на кордоні

На кордоні місія ОБСЄ могла б фіксувати і документувати усі факти незаконних поставок російської зброї і боєприпасів терористам.

Російська сторона на переговорах у Мінську категорично не погоджується з пропозицією України щодо контролю спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону на окупованій частині Донбасу.

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Про це повідомив представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук у соціальній мережі Facebook.

"Як і передбачалось, перші дві години дискусії про припинення вогню пройшли в гострих взаємних звинуваченнях. До обговорення конкретних заходів не змогли приступити, оскільки російська сторона категорично не сприймає пропозиції української сторони", - зазначив Марчук.

"Ми пропонуємо обговорення всіх складових самого процесу припинення вогню, починаючи з посиленого цілодобового контролю силами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ прикордонної зони неконтрольованої частини українсько-російського державного кордону. Мета одна - щоб СММ ОБСЄ фіксувала і документувала всі факти незаконних масових поставок РФ зброї і боєприпасів сепаратистам. Тобто, мова йде про створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої нами частини держкордону", - заявив Марчук.

"Ми цією пропозицією підтверджуємо раніше узгоджені і підписані Мінські домовленості. Російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має відношення до припинення вогню. Тобто, за їхньою логікою, постійні масові незаконні поставки Росією сепаратистам важких озброєнь і боєприпасів, якими ведуться постійні обстріли українських позицій, не мають відношення до проблеми припинення вогню. Видно по всьому, що російська сторона буде блокувати й інші українські пропозиції", - додав представник України в ТКГ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі сторони намагатимуться домовитися про встановлення режиму тиші на всій лінії фронту.