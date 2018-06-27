Москва відкинула українську пропозицію щодо спостерігачів ОБСЄ на кордоні

13:58, 27 червня 2018
Війна
672 0
Росія не хоче бачити спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні / фото УНИАН

Російська сторона на переговорах у Мінську категорично не погоджується з пропозицією України щодо контролю спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону на окупованій частині Донбасу.

Читайте такожУкраїнці забувають про війну в своїй країні – Washington Post

Про це повідомив представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук у соціальній мережі Facebook.

"Як і передбачалось, перші дві години дискусії про припинення вогню пройшли в гострих взаємних звинуваченнях. До обговорення конкретних заходів не змогли приступити, оскільки російська сторона категорично не сприймає пропозиції української сторони", - зазначив Марчук.

"Ми пропонуємо обговорення всіх складових самого процесу припинення вогню, починаючи з посиленого цілодобового контролю силами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ прикордонної зони неконтрольованої частини українсько-російського державного кордону. Мета одна - щоб СММ ОБСЄ фіксувала і документувала всі факти незаконних масових поставок РФ зброї і боєприпасів сепаратистам. Тобто, мова йде про створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої нами частини держкордону", - заявив Марчук.

"Ми цією пропозицією підтверджуємо раніше узгоджені і підписані Мінські домовленості. Російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має відношення до припинення вогню. Тобто, за їхньою логікою, постійні масові незаконні поставки Росією сепаратистам важких озброєнь і боєприпасів, якими ведуться постійні обстріли українських позицій, не мають відношення до проблеми припинення вогню. Видно по всьому, що російська сторона буде блокувати й інші українські пропозиції", - додав представник України в ТКГ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі сторони намагатимуться домовитися про встановлення режиму тиші на всій лінії фронту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#війна#ОБСЄ