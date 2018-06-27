Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще двох поранено

Бойовики 30 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 26 червня, російські окупаційні війська 30 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, 11 з яких – із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український захисник, ще двох поранено.

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Противник відкривав вогонь по всіх трьох напрямках. Так, на Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по позиціях ООС із 120-мм та 82-мм мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. А по захисниках Новотошківського противник застосував артилерійські системи калібром 122 мм. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове.

На Донецькому напрямку обстріли зафіксовано в районі Мар’їнки, Авдіївки, Новоселівки Другої та Пісків.

На Маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював українські позиціі в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Пищевик, Широкіне та Старогнатівка.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, п’ятьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики п’ять разів відкривали вогонь по захисниках Мар’їнки та Новомихайлівки, Лебединського, Водяного та Широкиного.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у лікарні Дніпра після тижня боротьби за життя помер поранений на Донбасі боєць.