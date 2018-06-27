На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий, названо ім'я

На Донеччині загинув боєць з Кропивницького.

Артур Федосенко загинув 26 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі ворожого снайпера. Читайте такожСММ ОБСЄ за добу зафіксувала 215 вибухів на Донбасі Федосенко - уродженець міста Кропивницький, 1971 року народження, старший солдат військової частини А1469, передає "Цензор.НЕТ". Церемонія прощання запланована на 11.00 29 червня на Почесній алеї м. Кропивницького, час уточнюється. Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілу ворожих загинув український військовий, ще двоє поранені.

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