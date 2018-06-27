На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий, названо ім'я

16:32, 27 червня 2018
Війна
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З військовим попрощаються 29 червня / фото facebook.com/ovkChe

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Федосенко - уродженець міста Кропивницький, 1971 року народження, старший солдат військової частини А1469, передає "Цензор.НЕТ".

Церемонія прощання запланована на 11.00 29 червня на Почесній алеї м. Кропивницького, час уточнюється.

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілу ворожих загинув український військовий, ще двоє поранені.

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Теги: #смерть#Донбас#військовий