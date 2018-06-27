У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 1 липня

18:07, 27 червня 2018
Війна
898 0
Тристороння контактна група заявила про підтримку перемир'я на Донбасі з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю / фото УНІАН

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі сьогодні за результатами переговорів у Мінську заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторін конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню, починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом, підтверджує свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМосква відкинула українську пропозицію щодо спостерігачів ОБСЄ на кордоні

У зв'язку з цим сказано, що "задля того, аби цей режим перемир'я запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань Мінських угод".

"На думку української сторони, має йтися про забезпечення повного, постійного та всеохоплюючого припинення застосування зброї за моніторингу та верифікації Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і надання гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ", - зазначила Оліфер.

Також українська сторона наголошує про необхідність "повернення незаконними збройними формуваннями ОРДЛО до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014".

На думку українських учасників переговорів у Мінську, серед іншого йдеться про "моніторинг та верифікацію районів, що мають бути вільними від тяжкого озброєння та військової техніки і розташовані в межах населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово", про "забезпечення відведення важких озброєнь, а також танків, артилерії, мінометів незаконними збройними формуваннями ОРДЛО у відповідності з Мінськими угодами", про "постійний моніторинг СММ ОБСЄ території вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, створення зон безпеки у районах, що розташовані поруч із українсько-російським кордоном", а також про "постійний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України, як це передбачено мандатом Місії".

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу ворожих минулої доби загинув український військовий, ще двоє були поранені. Бойовики 30 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#війна