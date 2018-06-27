У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 1 липня

Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія та контрольовані нею бойовики мають виконувати безпекові положення Мінських угод.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі сьогодні за результатами переговорів у Мінську заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторін конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню, починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом, підтверджує свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим сказано, що "задля того, аби цей режим перемир'я запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань Мінських угод".

"На думку української сторони, має йтися про забезпечення повного, постійного та всеохоплюючого припинення застосування зброї за моніторингу та верифікації Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і надання гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ", - зазначила Оліфер.

Також українська сторона наголошує про необхідність "повернення незаконними збройними формуваннями ОРДЛО до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014".

На думку українських учасників переговорів у Мінську, серед іншого йдеться про "моніторинг та верифікацію районів, що мають бути вільними від тяжкого озброєння та військової техніки і розташовані в межах населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово", про "забезпечення відведення важких озброєнь, а також танків, артилерії, мінометів незаконними збройними формуваннями ОРДЛО у відповідності з Мінськими угодами", про "постійний моніторинг СММ ОБСЄ території вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, створення зон безпеки у районах, що розташовані поруч із українсько-російським кордоном", а також про "постійний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України, як це передбачено мандатом Місії".

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу ворожих минулої доби загинув український військовий, ще двоє були поранені. Бойовики 30 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.