У мережі показали знищену на Донбасі техніку бойовиків (фото)

18:43, 27 червня 2018
Війна
1581 0
Бойовики зазнають втрат у техніці / фото twitter.com/666_mancer

Читайте такожУ Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 1 липня

Знімки опубліковані в Twitter блогера Necro Mancer. Один знімок датований сьогоднішнім днем, 27 червня. На ньому зображений озброєний бойовик поруч зі згорілою технікою. Точно невідомо, яку машину знищено, можливо, БМП.

На другому фото - військова машина терористів, яка днями підірвалася на Донбасі.

фото twitter.com/666_mancer

Як повідомлялося, у районі окупованого с. Комінтернове Донецької області поранений один з "комбатів" бойовиків "ДНР" Слєсаревський Георгій з позивним "Джордж".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#бойовики#техніка