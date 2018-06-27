У мережі показали знищену на Донбасі техніку бойовиків (фото)
18:43, 27 червня 2018Війна
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Опубліковано знімки знищеної на Донбасі військової техніки бойовиків, один з них датований 27 червня.
Бойовики зазнають втрат у техніці / фото twitter.com/666_mancer
У мережі оприлюднили свіжі фото техніки бойовиків, знищеної на Донбасі.
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Знімки опубліковані в Twitter блогера Necro Mancer. Один знімок датований сьогоднішнім днем, 27 червня. На ньому зображений озброєний бойовик поруч зі згорілою технікою. Точно невідомо, яку машину знищено, можливо, БМП.
На другому фото - військова машина терористів, яка днями підірвалася на Донбасі.
фото twitter.com/666_mancer
Як повідомлялося, у районі окупованого с. Комінтернове Донецької області поранений один з "комбатів" бойовиків "ДНР" Слєсаревський Георгій з позивним "Джордж".
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