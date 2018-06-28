Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє українських військових, ще трьох поранено

Бойовики 32 рази обстріляли позиції ООС, у тому числі з важкого озброєння.

Упродовж минулої доби, 27 червня, російські окупаційні війська 32 рази вдалися до прицільного вогню по позиціях операції Об'єднаних сил, 4 з яких – із важкого озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських захисників загинули і трьох поранено.

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Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Маріупольському напрямку. Тут ворог застосовував ствольну артилерію калібром 122-мм, 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети. Вогневого впливу зазнали позиції ООС в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Талаківка, Старогнатівка, Павлопіль, Богданівка та Широкине.

На Луганському напрямку ворог застосовував міномети та стрілецьку зброю в районі населених пунктів Кримське та Станиця Луганська.

На Донецькому напрямку противник активізував бойові дії і застосовував переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках зафіксовано вогонь з озброєння БМП. Під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки, Південного, Опитного та Новомихайлівки.

За даними розвідки, 10 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 7 поранено.

Впродовж поточної доби бойовики вже сім разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня бойовики обстріляли з мінометів калібром 82-мм місто Залізне. Постраждали дві цивільні особи.