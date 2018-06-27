Бойовики обстріляли Залізне, де раніше убили школярку: поранено чоловіка та жінку

Бойовики відкрили мінометний вогонь по селищу Залізне близько 16-ї години, поранивши двох людей, що перебували у дворі будинку.

На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиками селища Залізне (до 2016 року - місто Артемове) біля Торецька поранено двох мирних жителів. Про це повідомила поліція Донеччини.

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Як зазначається, бойовики відкрили мінометний вогонь по населеному пункту близько 16-ї години. Потерпілі - чоловік 1951 року народження та жінка 1958 року народження - перебували в цей час у дворі будинку. У чоловіка внаслідок обстрілу поранення руки, жінці осколком травмовано спину. Постраждалих доправили до лікарні. Також у поліції повідомили, що у помешканні навпроти пошкоджено паркан.

Як повідомляв УНІАН, у кінці травня у Залізному вибух випущеного бойовиками великокаліберного снаряду забрав життя 9-класниці, яка гостювала у своєї бабусі та перебувала у дворі будинку. Загибла за чотири дні до інциденту відсвяткувала свій 15-й день народження.

Сьогодні, 27 червня, внаслідок бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі три українських військовослужбовці загинули, ще один дістав поранення.