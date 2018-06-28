Бойовики зірвали розведення сил поблизу Станиці Луганської - СЦКК

Попередній обстріл поблизу Станиці Луганської стався 21 червня.

Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил поблизу Станиці Луганської.

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Про це повідомляється на сторінці операції об’єднаних сил у Facebook з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

«Так, 27 червня близько 23 години на ділянці розведення противник застосував стрілецьку зброю, обстрілюючи позиції Збройних сил України», - наголосили в штабі.

Обстріл українських позицій здійснювався з гори Князь Ігор, яка розташована на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Українська сторона СЦКК поінформувала про ситуацію моніторингову місію ОБСЄ.

Також в СЦКК нагадали, що попередній обстріл поблизу Станиці Луганської стався 21 червня.

«Українська сторона СЦКК зазначає, що підрозділи Збройних сил України готові до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища міського типу Станиця Луганська в дзеркальному варіанті за умови неухильного виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи із розведенню сил і засобів на лінії розмежування», - підкреслюється в повідомленні.