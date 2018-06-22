Вчора "гарячою точкою" Донбасу був Маріупольський напрямок: трьох окупантів знищено

Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення.

Упродовж минулої доби, 21 червня, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів.

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Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське та Станиці Луганської, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове.

Російсько-окупаційні війська 29 разів вдавалися до прицільного вогню по позиціях ЗСУ, три рази ворог застосовував артилерію та міномети.

«Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще трьох поранено», – повідомили у штабі