Стали відомі імена трьох військових, які загинули на Донбасі 27 червня (фото)

09:02, 29 червня 2018
Війна
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Воїни загинули 27 червня / фото facebook.com/93OMBR

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35-річний солдат Олександр Борисович Холін із міста Вовчанськ Харківської області захищав Україну у складі 93-ої бригади з квітня 2016 року. Ветеран бойових дій на Луганщині (Кримське) і на Донецькому напрямку. Вдома Олександра не дочекалася з війни дружина.

Другий полеглий - 50-річний Володимир Володимирович Дьяченко. У селі Семенівка Томаківського району Дніпропетровської області у полеглого воїна залишився син Руслан.

З Дніпропетровщини був родом і третій загиблий - Дмитро Васильович Петрушенко, 1971 року народження. Його поховає власний батько.

фото facebook.com/93OMBR
фото facebook.com/93OMBR
фото facebook.com/93OMBR

Як повідомляв прес-центр ООС, 27 червня внаслідок бойових дій у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі три українських військовослужбовці загинули, ще один дістав поранення.

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Теги: #смерть#Донбас#військові