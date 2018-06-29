Стали відомі імена трьох військових, які загинули на Донбасі 27 червня (фото)

Внаслідок обстрілу смертельні поранення отримали троє військовослужбовців.

93-тя ОМБр оприлюднила імена загиблих на Донбасі військовослужбовців 27 червня.

Читайте такожМинулої доби на Донбасі загинуло четверо українських захисників, ще двох поранено

35-річний солдат Олександр Борисович Холін із міста Вовчанськ Харківської області захищав Україну у складі 93-ої бригади з квітня 2016 року. Ветеран бойових дій на Луганщині (Кримське) і на Донецькому напрямку. Вдома Олександра не дочекалася з війни дружина.

Другий полеглий - 50-річний Володимир Володимирович Дьяченко. У селі Семенівка Томаківського району Дніпропетровської області у полеглого воїна залишився син Руслан.

З Дніпропетровщини був родом і третій загиблий - Дмитро Васильович Петрушенко, 1971 року народження. Його поховає власний батько.

Як повідомляв прес-центр ООС, 27 червня внаслідок бойових дій у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі три українських військовослужбовці загинули, ще один дістав поранення.