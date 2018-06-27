Троє українських військових загинули під час обстрілу бойовиками прифронтової Богданівки

Позиції наших військових поблизу Богданівки російські найманці випробовували на міцність 122-мм артилерійськими снарядами.

Сьогодні внаслідок бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі три українських військовослужбовці загинули, ще один дістав поранення.

Як сказано у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 18:00 27 червня, російські окупаційні війська упродовж поточної доби 12 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

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Так, на Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де позиції українських військових обстрілювалися із міномету калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку окупанти вели турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку бої точилися у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове та Талаківка, де ворог застосовував проти українських захисників гранатомети та стрілецьку зброю. Позиції Збройних сил України біля Богданівки бойовики випробовували на міць 122-мм артилерійськими снарядами. Внаслідок ворожого обстрілу три українських військовослужбовці дістали поранення, несумісні із життям.

У результаті активних бойових дій у районі населеного пункту Водяне ще один український захисник отримав поранення.

Втрати ворога уточнюються, зазначили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, в Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 1 липня. Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія і контрольовані нею бойовики виконувати оборонні становища Мінських угод.