Бойовики зірвали нове перемир’я на Донбасі

В результаті бойових дій на Маріупольському напрямку один український військовослужбовець отримав поранення.

Не дивлячись на досягнуту у Мінську домовленість щодо припинення вогню з 1 липня, з настанням поточної доби терористи двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Читайте такожБойовики обстріляли з гранатометів Мар'їнку і Піски, поранено українського бійця

Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру ООС, на Горлівському напрямку ворог обстріляв із мінометів калібром 120 мм українські позиції в районі населеного пункту Зайцеве, а позиція біля Новоолександрівки (Луганський напрямок) - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що упродовж доби, 30 червня, ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська 26 разів вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 4 з яких – із важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Новотошківське. Ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ із 120-мм та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Горлівському напрямку російські найманці проявляли активність у районі населених пунктів Південне та Зайцеве. Ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку бойовики активізували провокації із застосуванням переважно гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем перебували захисники Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки.

Минулої доби великої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Павлопіль, Чермалик, Талаківка та Гнутове. В результаті бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення.

Як повідомляв прес-центр ООС, 27 червня внаслідок бойових дій у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі три українських військовослужбовці загинули, ще один дістав поранення.