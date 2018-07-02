Нацгвардія затримала "прокурора "ДНР" на виїзді з Маріуполя
11:01, 02 липня 2018Війна
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Чоловік працював у так званій прокуратурі "ДНР".
REUTERS
Співробітники Національної гвардії України затримали "прокурора" "ДНР" на виїзді з Маріуполя.
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Про це прес-служба МВС повідомила на сторінці у Facebook. "Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював у прокуратурі так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в окупованому Донецьку заарештували "міністра транспорту" терористичної організації "ДНР" Ігоря Андрієнка.
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