Нацгвардія затримала "прокурора "ДНР" на виїзді з Маріуполя

Чоловік працював у так званій прокуратурі "ДНР".

Співробітники Національної гвардії України затримали "прокурора" "ДНР" на виїзді з Маріуполя.

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Про це прес-служба МВС повідомила на сторінці у Facebook. "Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював у прокуратурі так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в окупованому Донецьку заарештували "міністра транспорту" терористичної організації "ДНР" Ігоря Андрієнка.