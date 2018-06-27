У "ДНР" заарештували "міністра транспорту"

11:10, 27 червня 2018
Війна
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Заарештований ще один "міністр" "ДНР" / фото з ресурсів бойовиків

Про це повідомляють підконтрольні терористам ресурси. Також арешт Андрієнка підтверджує Telegram-канал "Донецький абориген".

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"Сам арешт планувався й відкладався з березня місяця. Арешт стався в центрі міста, публічно. Після арешту в будівлі "міністерства" відбулися обшуки. Основна причина арешту – корупція у сфері державних закупівель залізниці й відкати у сфері автодорожнього ремонту. Заявлена сума претензії доходить до 3 млрд рублів", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до призначення "міністром" у березні 2016-го року Андрієнко був депутатом однієї з райрад Донецька.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2018-го року був затриманий "голова "Міністерства вугілля та енергетики" Едуард Голенко за підозрою в розкраданні понад 100 млн руб.

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Теги: #суд#ДНР#міністр