"Наш Кім Чен Ин": жителі окупованого Донецька розповіли про культ особистості ватажка "ДНР"

Ім'я терориста Олександра Захарченка з'явилося в списку почесних громадян Донецька, поруч з ім'ям легендарного олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

На окупованому Донбасі створюють культ особистості ватажка так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") Олександра Захарченка.

"Захарченко якщо і критикують, то тільки в інтернеті під чужими ніками. А на словах його люблять, називають татом. Портрети його висять у школах над дошками, в установах різних, навіть у ЖЕКу одного разу бачила", - розповіла донеччанка Світлана, повідомляє «Апостроф».

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Відзначається, що Захарченко має схильність робити фетиш зі свого зображення: в березні в соцмережах висміяли місцевий донецький флешмоб, коли на стадіон "Олімпійський" зігнали бюджетників, щоб викласти на трибунах гігантський портрет "баті" до річниці фейкового референдуму. "Наш Кім Чен Ин", - жартували тоді користувачі соцмереж.

Крім того, ім'я Захарченка з'явилося в списку почесних громадян Донецька, поруч з ім'ям легендарного олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

За словами місцевих жителів, не забуває Захарченко і про бойових товаришів, підігріваючи інститут культу особи. Коли хтось із лідерів бойовиків у прямому сенсі згорає на роботі або вибухає в ліфті, то оперний театр Донецька на один день перетворюється в імпровізований морг, куди тисячами стікаються скорботні городяни. Правда, не зовсім по своїй волі.

"Хочеш не хочеш, а йти треба. Коли ховали Гіві, уроки скасували і явку всього педскладу зробили обов'язковою, під розпис на місці. Молодші класи не чіпали, а старшокласників переконливо попросили прийти на похорон, інакше - прогул у журнал, хоча це по суті вже був неробочий день", - розповів учитель праці однієї з донецьких шкіл Євген.