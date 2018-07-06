"Справжній 37-й рік": екс-бранець розповів про відродження окупантами в "ДНР" сталінізму

Неочекісти Донецька розганяють міф про свє правонаступництва НКВС і відзначають своє професійне свято в день заснування НКВС.

Бойовики так званої «ДНР» змушують мирних жителів писати доноси один на одного.

Про це розповів "Апострофу" екс-бранець «ДНР» Ігор Кононенко, який потрапив на «підвал» за доносом.

Відзначається, що на окуповану територію Донбасу повернулися одразу ряд "принад" радянського побуту, - танці десантників, ковбаса без підсилювачів смаку, репресії під керівництвом сучасного НКВС-КДБ, "міністерства держбезпеки ДНР".

Неочекісти Донецька розганяють міф про своє правонаступництво НКВС, відзначають своє професійне свято в день заснування НКВС, а "Пошта Донбасу" випускає пам'ятні марки із зображенням Фелікса Дзержинського.

Так, жителі Донецька розповідають, що "МГБ ДНР" викликає "лютий страх" перед населенням. "Це справжній 37-й рік", - скаржиться донеччанка Світлана.

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Головред сайту "Інформаційне спротив" Юрій Карін пояснив ситуацію: "МДБ – один з основних стовпів, за рахунок якого Росії вдається підтримувати потрібну політику на окупованих територіях. Фактично, головними керівниками цієї структури є російські співробітники ФСБ, офіцери ФСБ РФ, а виконавцями і медійними особами є колаборанти. Один з найбільш розкручених колаборантів – нинішній голова «ЛНР» Леонід Пасічник, який у свій час доріс до досить серйозних висот у структурі СБУ Луганської області".

У той же час, колишній бранець бойовиків Кононенко розповів, як терористи ввели на окуповані території практику доносів.

"До кожного відділення оперативних співробітників МДБ приставлений офіцер ФСБ, який стоїть за спиною і чітко розповідає, які дії повинні слідувати від них. Ніяких відсебеньок там немає. До війни теж були різні життєві ситуації: у когось внутрішня образа закралася, хтось доносить суто з ідеологічних міркувань, або когось просто ставлять в таке положення, що хочеш-не хочеш, а треба донести. Наприклад, адвокат Олена Шишкіна (суддя так званого "українського народного трибуналу", створеного окупантами, - "Апостроф"), яка вела справи багатьох полонених на території «ДНР», у неї сидів чоловік при «ДНР». Навіть, якщо взяти мій випадок, людину, яка працювала зі мною, просто зловили і сказали: або ти будеш сидіти років так 20, або здай нам когось", - підкреслив він.